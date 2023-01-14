Eski Yargıtay Üyesi Dağlı, hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)YARGITAY üyesi olarak bir süre görev yapan, Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi Ahmet Şükrü Dağlı (76), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Dağlı, Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

4 Şubat 1999'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve 2005 yılında emekliye ayrılan Ahmet Şükrü Dağlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Ankara'da yaşamını yitirdi. Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi olan Dağlı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Halit Dağlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görev süresi içerisinde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için verilen idam cezasını onayan Yargıtay heyetinde de yer alan Dağlı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-01-14 14:54:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.