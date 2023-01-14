Adana Demirspor - Ankaragücü maçı sonrasında gerginlik

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Yusuf KANTARLI Can ÇELİK / ADANA,(DHA) Adana Demirspor Ankaragücü maçının ardından stadyumdan otobüslerle ayrılan sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları otobüslerden inerek olay çıkartması üzerine, çevik kuvvet ekipleri taraftarlara müdahalede bulundu.

Spor Toto Süper Lig´in 19´uncu haftasında Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü´nü 3-1 mağlup etti. Maçın son düdüğüyle birlikte iki takımın taraftarları stadyum içerisinde küfürleşince, polis ekipleri önce Adana Demirsporlu taraftarları stattan çıkardı. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra da MKE Ankaragücü taraftarları geldikleri otobüslere binerek polis eşliğinde stattan ayrıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Stat çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alan polis ekiplerine rağmen bazı Ankaragücü taraftarları otobüsten inerek evlerine gitmeye hazırlanan Adana Demirspor taraftarlarına taş attı. Ev sahibi ekibin taraftarlarının da karşılık vermesiyle arbede yaşandı. Otobüslere binmemek için polise direnen ve küfür eden Ankaragücü taraftarlarına polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle otobüslere bindirilen taraftarlar, polis eskortu eşliğinde kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polisin taraftarlara müdahale etmesi

Taraftarların otobüse binmeleri

Taraftarların birbirlerine taş atmaları (Cep telefonu görüntüsü)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-14 21:25:35



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