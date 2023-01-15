15´inci Çukurova Kitap Fuarı´na yoğun ilgi



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA´da 15´incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık desteği ile bu yıl 15'incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, dün düzenlenen törenle açıldı. Fuarı hafta sonu binlerce kitapsever ziyaret etti. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan yüzlerce standı gezenler, kitapları inceledi, alışveriş yaptı. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu gözlenen fuarda yayınevlerinin önünde kuyruklar oluştu.

`BİRÇOK KATEGORİDE KİTAP BULMA ŞANSIMIZ OLDU´

Her yıl fuara katıldığını belirten Buğra Şahin (17), "Kendimi geliştirmek amacıyla kişisel gelişim kitaplarını almak için geldim. Stantlarda birçok kategoride kitapları bulma şansımız oldu. Kitapların özetini okuduğumda hangi kitabı alacağıma karar veremiyorum. Fuar bitene kadar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

75 FAALİYET DÜZENLENECEK

Bu yıl 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan fuarda 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 75 faaliyet düzenlenecek, çok sayıda yazar imza günüyle okuyucusuyla buluşacak. Ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, 22 Ocak gününe kadar devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-15 16:50:02



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