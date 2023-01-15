Dayısına ateş etti, annesini ağır yaraladı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da kavga ettiği dayısına tabancayla ateş açan B.A. (17), araya giren annesi Mine A.'yı (40) kazara başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan B.A.'nın yaklalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı. Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.

Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-01-15 23:12:32



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