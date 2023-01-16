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HAYATINI KAYBETTİAdana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine Akgül (40), hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi B.A.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana

2023-01-16 03:51:55



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