`Uyuşturucu satıyor musun´ diye sorunca bıçaklayarak öldürmüş



Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sokakta tartıştığı İbrahim Salman´ı (31) karnından bıçaklayıp öldüren Hasan Gülsoy (19), tutuklandı. Gülsoy´un emniyetteki ifadesinde, Salman´ın kendisine `Uyuşturucu satıyor musun´ diye sorduğunu, bunun üzerine sinirlendiğini ve tartışma sırasında onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, 9 Ocak´ta saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İbrahim Salman, yol kenarında bekleyen Hasan Gülsoy´a uyuşturucu satıp, satmadığını sordu. Gülsoy, bu soruya sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Gülsoy ve Salman birbirini darbetti. Arbede sırasında Gülsoy, Salman´ı karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılan Salman, burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin ailesine ait bir mobilyacıda saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskınla şüpheli Hasan Gülsoy, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, `Uyuşturucu satıyor musun?´ diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım" dediği öğrenilen ve ardından adliyeye sevk edilen Gülsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-16 09:49:35



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