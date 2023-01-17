ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Geçmişte Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Polisin adreslerdeki çalışması sürüyor.Görüntü Dökümü:

-Polisin operasyonu

-Genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Adana

2023-01-17 06:50:45



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