Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı yuruklu 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü
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TEM operasyon ekibinin evin demir kapsını koçbaşı ile kırması
Ekiplerin eve girmesi
Evin önünde ve çevresinde güvenlit önlemi alah TEM polisleri
Gözaltıra alınan şüphelinin evden çıkarılıp, polis aracına bindirilmesiDHA-Gündem Türkiye-Adana Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2023-01-17 07:25:01
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