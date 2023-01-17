Parkta çocuk oyun gruplarına ateşe veren şüpheliler aranıyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´nın Seyhan ilçesindeki Sabahattin Zaim Parkı´nda çocuk oyun grupları önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Seyhan Belediyesi´ne ait Sabahattin Zaim Parkı´ndaki çocuk oyun grupları, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı, parktaki kulübeye zarar verildi. Olayın ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Halkımızın vergileriyle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bu şekilde zarar verilmesini kabullenemiyoruz. Halka hizmetten kim, neden rahatsız olur anlayabilmiş değiliz" dedi.
Seyhan Belediyesi´ne ait halk pazarının deposu da 12 Ocak'ta ısınmak için kartonları tutuşturan evsiz Ramazan Sarı (66) tarafından yakılmıştı. Gözaltına alınan Sarı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-01-17 11:26:32
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