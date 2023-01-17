Mersin'deki kazada 2 asker ve 1 göçmen yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında (2)

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BABAEVİNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri aracın TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 askerden birinin, Adana nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk (32) olduğu belirlendi. 4 yıl önce Teslime Öztürk ile evlenen Öztürk'ün, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Öztürk ile diğer askerin naaşının, Adana Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşlemlerin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceği bildirildi. (DHA)Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-17 13:43:24



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