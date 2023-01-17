Mersin'deki kazada 2 asker ve 1 göçmen yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında (3)

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JANDARMA BİRLİĞİ TESLİM ALDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri aracın TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden Adana nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk (32) ile Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu´nun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin bitmesinin ardından jandarma birliği tarafından teslim alındı. Cenazeler konvoy eşliğinde Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı morguna götürüldü. Cenaze törenlerinin yarın düzenleneceği bildirildi. (DHA)Can ÇELKİ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2023-01-17 18:32:39



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