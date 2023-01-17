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Mersin'deki kazada 2 asker ve 1 göçmen yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında (3)

DHA

Mersin'deki kazada 2 asker ve 1 göçmen yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında (3)


JANDARMA BİRLİĞİ TESLİM ALDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri aracın TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden Adana nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk (32) ile Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu´nun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin bitmesinin ardından jandarma birliği tarafından teslim alındı. Cenazeler konvoy eşliğinde Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı morguna götürüldü. Cenaze törenlerinin yarın düzenleneceği bildirildi. (DHA)Can ÇELKİ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2023-01-17 18:32:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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