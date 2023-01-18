Zorlu kış şartlarında tarımı sürdürenlere polis yardımı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını kurdukları çadırlarda zorlukla sağlayan tarım işçisi ailelere 120 yatak hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, `Sevgiyle Büyüyoruz´ projesi kapsamında, saha çalışması yaptı. Ekipler, kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını kurdukları çadırlarda zorlukla sağlayan 100 tarım işçisi aileyi tespit etti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci´nin talimatıyla harekete geçen ekipler, ihtiyaç fazlası 120 yatağı TIR´lara yükledi. Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu ve Camuzcu mahallelerindeki ailelerin yaşadığı bölgeye giden polis, yatakları çadırlara taşıdı. Bu ziyaretle mutlu olan çocuklar ise polislerle hatıra fotoğrafı çektirip, oyunlar oynadı. Tarım işçisi aileler, emniyetin yardımı için ekiplere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-18 09:55:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.