Mersin'deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk, toprağa verildi

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Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)MERSİN'de askeri aracın demir profil yüklü TIR'a çarptığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk (32), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede anne Güllü Salko, baba Mahmut Öztürk ile şehit Eren Öztürk'ün eşi Teslime Öztürk güçlükle ayakta durabildi. Anne Salko, bir jandarma personeline sarılıp, "Kokladım işte seni yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Bakan Soylu, Güllü Salko ile Teslime Öztürk'e sarılıp, başsağlığı diledi.

Törenin ardından Bakan Soylu'nun da tabutuna omuz verdiği şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-18 11:45:36



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