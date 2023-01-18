Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Mersin´in Tarsus ilçesinde, askeri personel ile göçmenleri taşıyan otobüsün TIR'a çarptığı kazada şehit olan ve memleketi Adana'da toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun (30), 1 yıl önce Anzilha Eroğlu (27) ile evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-01-18 14:24:02



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