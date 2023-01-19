Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ile Çukurova ilçelerinde 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 76 uyuşturucu hap, 45,79 gram bonzai, 2,17 gram esrar ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Oğulcan Ş. (20), Bekir M. (19) ve Burak Ş. (28) emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.S., Yiğit A., Ali K. ve Burak Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-19 09:50:08



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