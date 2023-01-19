Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ile Çukurova ilçelerinde 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 76 uyuşturucu hap, 45,79 gram bonzai, 2,17 gram esrar ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Oğulcan Ş. (20), Bekir M. (19) ve Burak Ş. (28) emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.S., Yiğit A., Ali K. ve Burak Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-01-19 09:50:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.