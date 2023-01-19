Adana Demirspor, Mert Çetin'i kadrosuna kattı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan milli futbolcu Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Geçtiğimiz günlerde stoper Samet Akaydın´ın Fenerbahçe´ye transfer olmasıyla stoper arayışına giren Adana Demirspor, milli futbolcu stoper Mert Çetin ile sözleşme imzaladı. Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye´de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor´da forma giymişti. Futbolcunun transferi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır" ifadeleriyle duyuruldu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-19 13:03:02



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