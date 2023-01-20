Cinsel ilişki vaadiyle gittiği sokakta parasını ve cep telefonunu gasbettiler

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), kadının arkadaşları Baver K. (29) ve Sedat K. (24) tarafından dövülüp, bacağından bıçaklandı. Mustafa B.´nin cep telefonu ve 12 bin TL´sini gasbeden şüpheliler ile Elvan U., polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa B., sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Elvan U., Mustafa B.´yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. ile kardeşi Sedat K. geldi. Kardeşler, "Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun" diyerek Mustafa B.´yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.´nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.
Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa B.´nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.´yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, "Mustafa´yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa´yı dövdü" dedi.
Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.´yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasbetmediklerini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-01-20 10:01:16
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