Adanaspor, Abdurrahman Canlı´yı kadrosuna kattı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak Bodrumspor´da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı´yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Ligde 12´nci sırada bulunan Adanaspor´da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu beyazlı ekip, son olarak Bodrumspor´da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı´yı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolcunun transferi kulübün sosyal medya hesabından, "Kulübümüz Bodrumspor´da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleriyle duyuruldu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-20 17:22:22



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