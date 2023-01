Adana Demirspor - Giresunspor: 1-1

Can ÇELİK / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Yasin Kol, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Çimen

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Svensson (Dk.80 Gökhan Töre), Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli (Dk.62 Bjarnason), Emre Akbaba (Dk. 62 Berk) Gökhan İnler, N´Diaye, Belhanda, Yusuf Sarı

GİRESUNSPOR: Onurcan Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Sainz (Dk. 90+5 Murat Cem Akpınar), Serginho (Dk. 80 Kadir Seven), Görkem Sağlam, Bajic (Dk. 61 Kuwas)

GOLLER: Dk.84 N´Diaye (Adana Demirspor) Dk.13 Bajic (P) (Giresunspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+9 Yusuf (Adana Demirspor) Dk.18 Perez (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Svensson, Ertaç, Belhanda, Gökhan (Adana Demirspor) Sainz, Görkem, Hayrullah, Mejia (Giresunspor)Spor Toto Süper Lig´in 20´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor´la 1-1 berabere kaldı.

10´uncu dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa Rodrigues´in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Hakem, VAR'ı izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

13´üncü dakikada Giresunspor´dan Bajic, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-1.

25´inci dakikada Adana Demirspor atağında Svensson'un ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

30´uncu dakikada Adana Demirspor atağında sağdan derine inen Yusuf´un kaleye yakın mesafeden şutunda top kaleciden oyun alanına geri döndü.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46´ncı dakikada Adana Demirspor atağında Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top üst direğe takıldı.

60´ıncı dakikada Adana Demirspor atağında Belhanda'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Yusuf gelişine vurdu. Bu futbolcunun şutu üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

68´inci dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahası dışından Rodrigues şutunu çekti; top az farkla dışarı çıktı.

74´üncü dakikada Adana Demirspor´un kazandığı köşe vuruşunu kullanan Belhanda, ceza sahasına ortasını açtı. Topa yükselen Bjarnason, kafayla vuruşunu yaparken kaleci Onur sonda topu kurtardı.

84´üncü dakikada Adana Demirspor´da Belhanda´nın soldan kullandığı köşe atışında karambolde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1´lik beraberlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-20 22:32:10



