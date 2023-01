Adana Demirspor - Giresunspor maçının ardından

Can ÇELİK Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 20´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Bitexen Giresunspor´la 1-1´lik skorla berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montellla ile Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş yaptığı açıklamada maça iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirterek, "Golün ardından kısa süre sonra 10 kişi kaldık. Rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Uzatmalar da dahil neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadık. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar oldu. Değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik. Bugün 19´uncu maçımızı oynadık. 11 tane deplasman maçına çıktık. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İç sahada müthiş bir grafiği olan Adana Demirspor´la karşılaştık. Eksik kalmamızdan sonra baskılı oynadılar. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak. Şimdi ona hazırlanacağız" dedi.

MONTELLA: MAĞLUP OLMUŞ GİBİ ÜZGÜNÜZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirerek, "Mağlup olmuş gibi üzgünüz. Maça çok iyi başlamıştık ve net pozisyonlarımız vardı. Rakibe penaltı verdik. Kırmızı karttan sonra 30 şuttan fazla attık. Çok fazla istekli olduğumuz maçlarda risk olabiliyor. Onun için bir puan önemliydi. Fakat bir hataya düştük. Rakiplerin zaman geçirme hareketlerine gerildik. Bu Türk futbolu için pozitif olmayan bir yön. Hakemlerin otoriterliğini konuşturması lazım. Bu kadar ara verilmesi maç ritmini bozuyor. Yapıcı bir eleştirim var. Rakip kalecinin uzun atışlarını saydım. 20 kere uzun oynadı. Her oyun başlangıcında 30 saniye kaybettik. İkinci yarıda da bu devam etti. Ama Türk futbolunun maç ritminin yükselmesi için bunlara engel olmak gerekir" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Keleş´in açıklaması

Vincenzo Montella´nın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

