Adana'da dağıtım kutusu çalındı; 3 aydır internetleri yok

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 3 ay önce dağıtım kutusu çalınıp, internetsiz kalan 5 aile, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. 2023 yılında internetsiz kaldıklarını belirten Sunay Manap (52), "Tam 3 aydır sorunumuz çözülmedi. Tüketici mahkemesine de başvurduk. Oğlumun çevrimiçi dersleri olduğu için başka sokaktaki komşuya gönderiyorum. Bu normal mi?" dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 740 Sokak'taki 5 eve internet erişimi sağlayan kutu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumu fark eden sokak sakinleri, polis ile telekomünikasyon şirketine haber verdi. Polis çalışma başlatırken, şirket ise sorunu kısa sürede çözeceğini belirtti. Fakat aradan 3 ay geçmesine rağmen, sokak sakinleri hala internetsiz olduklarını söylüyor.

'SENE 2023 AMA İNTERNETİMİZ YOK'

İnternet dağıtım kutusunun çalındığı gün ilgili yerlere başvurduklarını belirten Sunay Manap (52), "2-3 gün içerisinde halledeceklerini söylediler. Gelmedikleri için üst üste aradık. Tam 3 aydır sorunumuz çözülmedi. Tüketici mahkemesine de başvurduk. Oğlumun çevrimiçi dersleri olduğu için başka sokaktaki komşuya gönderiyorum. Bu normal mi? Çocuğum neden komşuyu rahatsız etmek zorunda kalıyor? Sene 2023 ama internetimiz yok. Her yerde altyapı var, üstyapı var ama hiçbir işe yaramıyor" dedi.

'YENİSİNİ TAKACAKLAR, HEPSİ BU'

Aziz Yeşil (69) ise sorunun küçük olduğunu ama üzerinde durulmadığını belirterek, "Bir kutuyu çalmışlar; yerine yenisini takacaklar. Hepsi bu. İşim gereği internet üzerinden yurt dışı görüşmeleri yapıyordum. Her şeyimiz aksadı. Gelip, hemen yapsınlar lütfen" diye konuştu. Torunlarının evde internet olmadığı çok sıkıldığını dile getiren Aziz Akas (69), en kısa zamanda sokağa yeni bir internet dağıtım kutusu takılması gerektiğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-22 10:22:22



