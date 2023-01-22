Acılı Adana tostu yeme yarışmasını Avustralyalı Webby kazandı



Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA´da ilk kez uluslararası katılımın olduğu 'Acılı Adana Tostu' yeme yarışmasını 10 dakikada 10 tost yiyen Avustralyalı James Webby kazandı. 1´inci olan Webby, "Avustralya'da anlatmam gereken bir acı. Yerken burnum çok fazla aktı ama acıyı da çok beğendim" ifadelerini kullandı.Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenen meşhur tost için yurt dışından vatandaşlar Adana'ya gelmeye başladı.AVUSTRALYALI HIZLI YEME YARIŞMASI ŞAMPİYONU KATILDITostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca da `Adana Tostu´nun tanıtılması için acılı tost yeme yarışması düzenleyeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yarışmaya hem Türkiye´de hem de yurt dışında yeme yarışmalarını kazanan Avustralyalı James Webby de başvuru yaptı. Webby´nin rakibi ise Adanalı Agit Tumur oldu.10 DAKİKADA 10 ACILI TOST YEDİYarışmacılar arasında 10 dakikada 10 acılı tost yiyip 500 dolar almak için kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmada Avustralyalı Webby 10 dakikada 10 acılı tost yiyerek 1´inci olurken, rakibi Tumur ise tostun çok acılı olması nedeniyle 4 tost yiyebildi. Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, daha önce de acılı tost yeme yarışması yaptıklarını belirterek, ilk kez uluslararası yarışmaya imza attıklarını belirtti.500 DOLAR ÖDÜL KAZANDIAvusturalya´nın en hızlı yemek yeme şampiyonun yarışmaya katıldığını belirten Karaca, "Yarışmacımız dünyanın birçok yerinde yemek yeme rekoru kırdı. Kendisi Adana´ya gelmek istedi. Yarışmada kullanılan acı bu sefer çok farklıydı. 10 dakikada 10 tane, dakikada bir tane tost bitirdi. Bizim yarışmacımız kazanamadı ama Webby hızlı yeme konusunda çok başarılı. Burada da birinciliği aldı, 500 dolar ödülü kazandı" dedi.Yarışmadan önce iddialı konuştuğunu ancak kazamadığını dile getiren Tumur, "Hayatımda ilk defa böyle bir acıyla karşılaştım. Rakibime teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK

2023-01-22 10:36:03



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