Akaryakıt istasyonuna ateş açıldı: 1 ölü

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ADANA, (DHA)ADANA´da kimliği belirsiz kişi tarafından akaryakıt istasyonuna uzun namlulu tüfekle açılan ateşte markette oturan Ahmet Demir (58) hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi´ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz bir kişi, uzun namlulu tüfekle rastgele ateş açıp, kaçtı. Akaryakıt istasyonunun marketinde oturan Ahmet Demir, silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde tüfeğe ait 26 boş kovan buldu.

Şoförlük yaptığı ve dinlenmek amacıyla akaryakıt istasyonuna geldiği öğrenilen Ahmet Demir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-01-22 15:33:58



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