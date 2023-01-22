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Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 2-2

DHA

Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 2-2


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Muhammet Ali Doğan
ADANASPOR: Ahmet KıvançYiğithan Güveli (Dk. 77 Evren Korkmaz), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Bennasser, Tetteh (Dk. 87 Sacko), Nuno (Dk. 77 Jallow), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı (Dk. 64 Hakkı Türker), Ahmethan Köse (Dk. 87 Metehan Altunbaş)
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed DamluArda Şengül, Donsah, Erşan Yaşa, Burak Kavlak, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Hüseyin Ekici (Dk. 65 Nshimirimana), Haqi, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Malle), Yakup Alkan (Dk. 53 Nuri Aydın)(Dk. 90+8 Berat Yaman)
GOLLER: Dk. 32 Tetteh, Dk. 48 Ahmethan Köse (Adanaspor) Dk. 56 Nuri Aydın, Dk. 90+10 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban, Ahmet Kıvanç (Adanaspor) - Erşan Yaşa, Nuri Aydın, Arda Şengül (Yeni Malatyaspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
13´üncü dakikada Yeni Malatyaspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Haqi, çalımlarla ceza sahasına katetti. Çerçeveyi gören Haqi´nin çaprazdan şutunda top rakip savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.
15´inci dakikada Yeni Malatyaspor´un kullandığı kornerde Burak Kavlak, Roche´nin
müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı notkasını gösterdi. Topun başına gelen Cengizhan Akgün´ün vuruşunda, kaleci Ahmet Kıvanç kurtardı.
25´inci dakikada Adanaspor´da ortasahada topu alan Nuno, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nuno´nun, sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
32´nci dakikada kontratakla ileri çıkan Adanaspor´da Burak Çoban, rakip savunmanın arkasına sarkan Tetteh´e pasını gönderdi. Topu önüne alan Tetteh´in sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
48´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor´da Nuno, topu rakip savunmanın arasındaki Ahmethan´a gönderdi. Ahmethan, ceza sahası yayının üzerinde dönüp çektiği şutta top köşeye gitti ve fark 2´ye çıktı: 2-0.
56´ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor´da Haqi, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi´nin yerden pasında Nuri Aydın, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
64´üncü dakikada Adanaspor´da Tetteh, topu sol kanattan bindiren Nuno´ya gönderdi. Nuno, sol çaprazdan içeri katedip, şutunu çekti. Kalesinden çıkan Abdulsamed topu kornere çeldi.
90+10'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'da Haqi, sol kanatta çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Haqi'nin sert şutunda savunmadan seken topa Malle dokundu. Kaleciye çarpan topu çizgide tamamlayan Doğukan Emeksiz, maça dengeyi getirdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-01-22 21:18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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