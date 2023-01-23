Otomobilin tamponundan 11,7 kilo esrar çıktı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan otomobilin tamponunda 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Emrullah D. (25) ile yanındaki Dilan Y. (25), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda şüphe üzerine takibe aldıkları bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Emrullah D. ile arkadaşı Dilan Y.´nin indirildiği otomobilde narkotik köpek `Aşil´ ile arama yapıldı. Aşil, otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, tamponun içine gizlenmiş 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah D. ile Dilan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-23 09:48:55



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