Adana'da geçen yıl aile görüşmeleriyle ikna edilen 5 PKK'lı teslim oldu



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl terör örgütlerine yönelik düzenlediği 130 operasyonda, gözaltına alınan 1569 şüpheliden 114´ü tutuklandı. Ayrıca Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında, aile görüşmeleriyle kandırılıp dağa çıkarılan 5 PKK´lının da ikna edilip, teslim olması sağlandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 2022 yılında düzenlenen 130 ayrı operasyonda 1569 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonların 64'ü PKK/KCK, 51'i DEAŞ, 14'ü FETÖ/PDY örgütü ile 1'i de diğerlerine yönelik oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 PKK'LI İKNA EDİLDİ

TEM Şube Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında da 643 aileyle görüşüldü. Bu görüşmelerde, kandırılarak dağa çıkarılan 5 PKK üyesi ikna edilip, teslim olması sağlandı.

Ayrıca terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, kent genelindeki lise ve üniversitelerde, 42 bin 644 öğrenciye bilgilendirme çalışması yapıldığı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-23 10:21:23



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