Halat kopunca kamyondaki gazbetonlar yola saçıldı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde virajda kamyonun yük halatı kopunca kasadaki gazbetonlar yola savruldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kadirli Caddesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den Kozan'a giden Erol C.'nin kullandığı 01 NM 495 plakalı kamyonda yüklü gazbetonları tutan halat, virajı aldığı sırada koptu. Bu sırada kasalardan savrulan gazbetonlar yola saçıldı. Gazbetonlar, temizlendikten sonra ulaşım eski haline döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-01-23 17:01:32



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