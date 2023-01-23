Rayların üzerinden geçerken yolcu treni çarptı: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA´da demiryolunun karşısına geçmek istediği öne sürülen Ahmet Arzu (24), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Arzu, iddiaya göre duvar ve demir parmaklıklarla kapatılan demiryolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mersin istikametinden gelen yolcu treni, Arzu´ya çarptı. Tren makinistinin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, trenin altında kalıp, sürüklenen Arzu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ve savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından tren, istikametine devam ederken, Arzu´nun cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2023-01-23 21:55:12
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