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ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde reklam şirketi işleten Semih Dizidar (45), otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan Semih Dizidar, sabah saatlerinde evinin önünde, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Dizidar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Dizidar, taburcu edildi.

Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-01-24 15:19:09



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