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Bakan Kirişci: `Su Verimliliği Seferberliği´ başlattık

DHA

Bakan Kirişci: `Su Verimliliği Seferberliği´ başlattık


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte `Su Verimliliği Seferberliği´ başlattık. Bu kapsamda, ülke çapında düzenlenecek etkinliklerle `Suda Sıfır İsraf´ temasıyla tüm canlılar için hayati önemde olan suya dikkat çekeceğiz" dedi.
Bir dizi program için öğleden sonra Adana´ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak kent merkezindeki bir otelde düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni'ne katıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık, gıda ve orman sektörlerindeki bürokratların, akademisyenlerin, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, üreticilerin ve medya kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bakan Kirişci, ilk olarak İsveç´te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayını kınayarak olayın nefret suçu olduğunu, İsveç´in buna izin vermesinin iki yüzlülük olarak nitelendirdiğini söyledi.
TARIMA 40,4 MİLYAR LİRA MADDİ DESTEK
Tarımın stratejik bir sektör ve gıda konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, tarım stratejilerine dair bilgilendirme yaptı. Kirişci, "Türkiye´nin yeni yüzyılına yakışır adımlar atıyoruz. 2022 itibariyle tarım sektörüne ve üreticilere 40.4 milyar lira destek verdik. Bu destekler sadece maddi olanlar. Bunların içinde arpa, buğday ve sıfır faizli kredi destekleri dahil değil. Yıl sonu tahminlerine göre 2002 yılında 98 bin ton olan bitkisel üretimin tüm zamanların rekoru olarak 128.6 milyon tona çıkması bekleniyor. 11 ay boyunca 28.8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bunun 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ithal eden değil ihraç eden bir ülkedir. 91 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var" dedi.
DESTEKLER, EKİM AYINDA ÖDENECEK
Çiftçiye verilen yeni hizmetleri anlatan Bakan Kirişci, "Bu yıl Mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gereken 8,6 milyar TL mazot ve gübre desteğimizi, 2022 Kasım itibarıyla ayni olarak kullandırmaya başladık. Mazot ve gübre desteklemeleri, bundan sonra her yıl bu takvim çerçevesinde, yani çiftçimizin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu; ekim döneminde ayni olarak kullanılacak. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin TL tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin TL´ye çıkardık" diye konuştu.
TARIMCEBİMDE MOBİL UYGULAMASI
Tarım sektöründe dijital alanda da adımlar atıldığının altını çizen Bakan Kirişci, "1 Ocak´tan itibaren de TarımCebimde mobil uygulamasını kıymetli çiftçilerimizin hizmetine sunduk. `Gelecek Tarımda, Tarım Cebimde´ diyerek hizmete aldığımız uygulama, üretim planlamasının en önemli araçlarından biri olacaktır. Ayrıca bu uygulama sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanması gereken bir uygulamadır. Örneğin kurbanlık koyun alacak olan vatandaş, hayvanın küpe numarasını uygulamaya girerek onun sağlık durumu, geçmişi, aşıları hakkında bilgi alabilecekler" dedi.
TÜRKİYE´NİN EN BÜYÜK SERA KÜMELENMESİ
Yapılacak yeni çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini hızla yaygınlaştırdıklarını kaydeden Bakan Kirişci, "Avrupa´nın ilk ve tek su ürünleri OSB´si olacak Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile yine Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB 2023 yatırım programına alındı. Faaliyete geçtiğinde, 60 bin ton ilave üretim sağlayacak Su Ürünleri TDİOSB ile Adana´nın bu alandaki üretimi yüzde 12,7´lik artışı yakalayacaktır. 2,2 milyar tutar yatırımı ile 3 bin kişiye istihdam sağlayacak proje ile bölgenin enerji ihtiyacı, saha içerisinde planlanan güneş enerjisinden karşılanacaktır. Kesinleşen alanı ve genişleme alanıyla birlikte 4 bin dekara ulaşacak Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB´si tamamlandığında, Türkiye´nin en büyük sera kümelenmesi olacaktır" dedi.
`SU KONUSUNDA TEDBİRLER ALMALIYIZ´
Türkiye´nin bugün için su fakiri bir ülke olmadığının altını çizen Bakan Kirişci, buna karşın su kaynaklarının ileriki yıllarda azalacağı gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası´ndaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye´de de su kaynaklarının azalacağını kaydeden Bakan Kirişci, bu azalmanın yüzyıl içinde tahminlere göre yüzde 25 civarında olacağını belirtti. Bakan Kirişci, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte `Su Verimliliği Seferberliği´ başlattık. Bu kapsamda, ülke çapında düzenlenecek etkinliklerle `Suda Sıfır İsraf´ temasıyla tüm canlılar için hayati önemde olan suya dikkat çekeceğiz. Su Verimliliği Seferberliği etkinliklerini himayesine alan ve tüm çalışmalarımıza büyük destek veren Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'a şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
Programın sonunda bakanlığın desteklerini değerlendirerek Türkiye´de katma değeri yüksek üretimler yapan çiftçilere, ilgili sektörlerde başarılı olan girişimcilere, şirketlere ve kurumlara Üretime Gönül Verenler Ödülleri dağıtıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-01-24 18:57:07

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