Bakan Kirişci: `Su Verimliliği Seferberliği´ başlattık (2)



BAKAN KİRİŞCİ, MÜSİAD GENEL KURULUNA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 24'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. İş insanlarıyla buluşan Bakan Kirişci'ye Vali Süleyman Elban ve kent protokolü eşlik etti. Burada konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin 20 yıldır aldığı tedbirlerle 85 milyon vatandaşın ihtiyacını karşıladıklarını anlattı. Bakan Kirişci, "Sığınmacılara karşı müşfik davranıyoruz. 52 milyon turiste ev sahipliği yaptık onları ağırladık. O da yetmedi 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yapan eli öpülesi üreticilerimiz. Bu ülke üretiyor ürettikleri ile kimseye muhtaç olmuyor" diye konuştu.

EKİM, DİKİM ÖNCESİ İZİN ALINACAK

Tarımsal düzenlemeleri anlatan Bakan Kirişci, yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz mutlak suretle ekim, dikim öncesi izin alma mecburiyeti getireceğiz. Üreticiye `Su bu, iklim bu, ekosistemiyle burada üretmen gereken bu´ diyeceğiz. İnat etti, `Ben istediğimi üreteceğim´ dedi. Tabi ki bunun cezası olacak, tarımsal teşviklerden yararlandırmamak gibi uygulamalarımız olacak ama Türkiye netice itibarıyla ihtiyacı olanları üretmek durumunda kalacak. İktidar olduğumuzda 2002 yılında kişi başına düşen arazi miktarı 4 dekardı bugün 2.8 dekar. 2050 yılında nüfusumuzun 110 milyon olacağı söyleniyor. O nüfusu da dikkate aldığınızda bizim ülkede kişi başına düşen arazi miktarı 1.7 dekar. Tarım bu topraklarda yapılacağına göre, bizim bu toprakları korumamız gerektiğine göre artık dünya suyu konuşuyor. Biz su zengini değiliz. Her şehir Adana gibi şanslı değil. Adana, Türkiye´nin su rezervinin yüzde 11´ini 2 nehirde barındırıyor. Tüm Türkiye´yi düşünmek zorundayız" dedi.

CEP TELEFONUYLA TARLA SULANACAK

Bakan Kirişci, tarımda dijitalleşmeyle ilgili de şunları söyledi:

"Adana´nın İmamoğlu ilçesinde örnek bir projeye başlandı. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda sulanan alan miktarları hepimizi çok mutlu edecek ve teknoloji olarak da yapay zekayı kullanan bir teknoloji olacak. Çiftçimiz evinde oturacak, tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundaki mobil uygulamadan müdahil olacak. Gerekirse kendi kendine sulama sistemi yağmur var diye sulamayı kesiyor olacak. Bunların da artık mümkün olduğu bir sistemi Adana bu konuda örnek olsun diye İmamoğlu´nda başlattık. İnşallah buna hız vereceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından genel kurul basına kapalı devam etti. (DHA)Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-01-24 22:09:12



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