İş yerini kurşunladı, 'Alkollüydüm, rastgele ateş açtım' dedi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, motosikletli Sercan Çelik (24) ile Fırat Sevimli (22), saat mağazasına otomatik tabancayla ateş açarak kaçtı. İş yerine 28 merminin isabet ettiğini belirleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde "Alkollüydüm, rastgele ateş açtım" diyen Çelik ve motosikleti kullanan Sevimli ile saldırıyla bağlantısı olduğu öne sürülen Ferit Dokuyucu (29) tutuklandı.

Olay, 15 Aralık günü saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen motosikletli 2 şüpheli, bulvardaki saat mağazasına otomatik tabancayla ateş açtı. Mermiler, mağazanın kepenk ve tentesine isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle bekçileri, olay yerine geçti. Şüpheliler ise kaçıp izlerini kaybettirdi. Bekçilerin anonsuyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle yapılan incelemede, mağazaya 28 merminin isabet ettiği, çevrede de çok sayıda boş kovan olduğu belirlendi.

3 TUTUKLAMA

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayı ateşleyenin Sercan Çelik, motosikleti kullananın ise Fırat Sevimli olduğunu tespit etti. Polis, 2 şüpheli ile saldırıyla bağlantısı olduğu öne sürülen Ferit Dokuyucu, Cumali T. (29) ve Ferhat A.'yı (28) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Sercan Çelik, ifadesinde, "Alkollüydüm, rastgele ateş açtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Çelik, Fırat Sevimli ile Ferit Dokuyucu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheliler de adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-26 09:59:26



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