Adana'da husumetli ailelerin silahlı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ali GÖKDAL/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, husumetli 2 aile arasında sokak ortasında çıkan av tüfekli kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Türkeli Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan 2 aile, sokak ortasında tartıştı. Olay, kısa sürede otomatik av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mehmet Akalın (56), eşi Fatma Akalın (42), oğlu Mehmet Akalın (24) ve damadı Okan Akalın (33), saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu. Mehmet Akalın'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-01-26 17:30:44



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