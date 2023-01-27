Adanaspor´da savunmaya takviye

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ADANA, (DHA)SPOR Toto 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Kocaelispor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Alpay Çelebi´yi kadrosuna kattı.

Ligde 12´nci sırada bulunan Adanaspor´da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-beyazlı ekip, son olarak Kocaelispor´da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcunun transferi kulübün sosyal medya hesabından, "Kulübümüz son olarak Kocaelispor´da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadesiyle duyurdu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-27 12:51:30



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