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BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel: Üniversiteyi sanayi ile buluşturalım

DHA

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel: Üniversiteyi sanayi ile buluşturalım


Yusuf KANTARLI Eser PAZARBAŞI / ADANA , (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi, Adana´da `Sürdürülebilir Gelecek Buluşmaları´ kapsamında akademisyenler, sektör temsilcileri ve yerel yönetim paydaşlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, sanayi ve endüstride yetişmiş elaman bulmakta sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Üniversiteyi sanayi ile buluşturalım. Teknoloji transfer ofisleri kuralım. Endüstri personel bulmakta zorlandığı zaman, üniversiteye müracaat etsin. Üniversitedeki öğrenciler akademisyenler de uygulamayı endüstride yapsın" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi 25´inci yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin 100´üncü yılına hediye olarak tarımsal üretim ve turizmde öncü şehirlerin arasında gelen Adana´da `Sürdürülebilirlik Gelecek Buluşmaları´ panelini düzenledi. Programa, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bilici, CIFAL İstanbul Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, BAU SÜGAM Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar, Brands For Good Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış katıldı."ÜNİVERSİTE VE ENDÜSTRİYİ BULUŞTURUYORUZ"Programda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversitelerin sektörle buluşmaları gerektiğini belirtti. Değişim ve dönüşümün eğitimle mümkün olduğunu ve sanayi ve endüstride yetişmiş eleman bulmakta sıkıntılar yaşandığını belirten Yücel, "Üniversiteler sektöre uyumlu öğrenciler yetiştirdiğini düşünüyor. Üniversiteler diyor ki `benim prototipim budur. Ben böyle eleman yetiştiriyorum´ ama endüstri sektörü farklı profilde çalışan arıyor. Bu yüzden biz bu buluşmalarda üniversite ve endüstriyi buluşturuyoruz. Türkiye'mizin üniversiteleriyle endüstri sektörünü buluşturamazsak 5 milyon öğrencimiz geleceğe uygun olmayacaktır. Ben diyorum ki üniversiteyi sanayi ile buluşturalım. Teknoloji transfer ofisleri kuralım. Endüstri zorlandığı zaman üniversiteye müracaat etsin. Üniversitedeki öğrenciler akademisyenler de uygulamayı endüstride yapsın" diye konuştu.`KÜRESEL EKONOMİYE UYUM YETENEĞİMİZİ HIZLA GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR´Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise yaptığı konuşmada dünyanın önemli bir dönüşüm ve değişim içerisine girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bu değişim karbonsuzlaşma ve dijitalleşme olarak ikili bir denge içinde ilerliyor. Firmalarımızın mevcut koşullarla mücadelesi sürerken, tüm dünyada iş yapma modellerinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Bu nedenle küresel ekonomiye uyum yeteneğimizi hızla geliştirmemiz gerekiyor. Bugün sağlıktan tarıma, sanayi üretiminden lojistiğe, nihayetinde eğitimden sosyal yaşama kadar iklim değişikliği hayatımızın her alanını derinden ilgilendiriyor. Hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile 2030´a kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. 2050 yılına kadar ise net sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı hedefliyor. Yeşil dönüşüm eylem planı olmaktan ibaret değil. Çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir değişimin habercisi, yol haritası konumunda. Gelecekte söz sahibi olmak, var olmak istiyorsak, buna uyum sağlamaktan başka çaremiz yok.  Yeşil Mutabakat´ın Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma için yeni bir fırsat sunduğunu görmemiz gerekiyor.  Bu anlamda biz ülke olarak yeşil dönüşümü bir tehditten ziyade önemli bir fırsat olarak görmeliyiz. Önümüzde oldukça zorlu bir süreç var. Bu değişim sürecine uyum gösterme noktasında nasıl, ne şekilde hareket edeceğini bilmek zorundayız.  Yeşil mutabakat, karbon ayak izi, su ayak izi, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, tarladan çatala stratejisi, karbon piyasası, sürdürülebilirlik gibi kavramları artık hayatımızın her alanında duyuyoruz. Bunların ismi ne olursun olsun. Bizim tek yapmamız gereken, Üretimlerimizi ekolojik dengelere uygun yapabilmek. Daha çevreci olabilmek. Bunları yaparken dünyayı takip ederek kabul görmüş kurallara uymak."Açılış konuşmalarından sonra program, CIFAL İstanbul Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu´nun moderatörlüğünde, BAU SÜGAM Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar, `Değişen Sürdürülebilirlik Anlayışında Riskeler ve Fırsatlar´ konulu sunumu ve `Yeni Vizyon: Sürdürülebilir Marka´ konu başlıklı oturumlarla devam etti. Etkinlikte sonrası hazırlanacak raporda bölgesel kalkınmaya ve `Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına´ katkıda bulunması hedefleniyor.-GÖRÜNTÜLÜ DHA-Eğitim Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI Eser PAZARBAŞI / ADANA , (DHA)
2023-01-27 15:11:44

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