ADANA'da bir iş merkezinde bulunan elektronik eşya dükkanı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Gece yarısı, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki iş merkezinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Elektronik ürünlerin satıldığı dükkanda çıktığı belirlenen ve alevlerin iş yerini tamamen sardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Aynı iş merkezinde 3 Aralık günü, meşale yakmaktan kaynaklı yangın çıkmış, 3 iş yerinde milyonlarca liralık zarar meydana gelmişti.
Uzman itfaiye erleri ve polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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İş merkezinden yükselen alevler
İtfaiye ekibinin müdahalesi
Küle dönen iş yerinin içi
İş merkezi önündeki itfaiye araçları
İş merkesinin yangında zarar gören dış cephe kaplamasıHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2023-01-28 03:02:43
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.