Husumetlisinin ev ve iş yerine ateş açan şüpheliler portakal bahçesinde yakalandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, husumetlileri Eyüp A.'nın ev ve iş yerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açan Uğur Ç. (36) ve akrabası Kadir Ç. (22) ile Muhammet K. (22), saklandıkları portakal bahçesinde yakalandı. Bahçedeki evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mermi ile çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Olay, 22 Ocak günü saat 04.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille Eyüp A.'nın evine gelen 3 şüpheli, Kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçtı. Şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.'nın iş yerini kurşunladı. Saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

300'E YAKIN KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300'e yakın güvenlik kamerasından kayıt inceledi. Şüphelilerin, aynı mahalledeki portakal bahçesine gittiği tespit edildi. Termal kameralı dronla bölgeyi tarayıp şüphelilerin saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla Uğur Ç., Kadir Ç. ve Muhammet K.'yi yakaladı. Çiftlik evindeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 Kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.

Şüpheliler emniyete götürülürken, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Yağma' suçlarından Uğur Ç.'nin 10, Kadir Ç.'nin 25, Muhammet K.'nin ise 12 kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıyan şüphelilerden Uğur Ç. ile Kadir Ç. tutuklandı, Muhammet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-28 10:35:48



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