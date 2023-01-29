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Bakan Soylu: 14 Mayıs tek parti faşizmine karşı kazanıldı

DHA

Bakan Soylu: 14 Mayıs tek parti faşizmine karşı kazanıldı


Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2023 seçimleri için açıkladığı 14 Mayıs tarihine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahip çıktığını belirterek, "Nasıl sahip çıktı? `Yeter, söz milletindir´ dedi. Peki, 14 Mayıs kime karşı kazanıldı? CHP'ye. Kendi milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu´nun dediği gibi, tek parti faşizmine karşı kazanıldı" dedi.
AK Parti Adana 103´üncü İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi´nde düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve parti üyeleri katıldı. 
'BÜTÜN LİDERLER SIRAYA GİRECEK'
Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partililere seslenerek, herkesten daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bakan Soylu, "Herkesten daha çok birlik içinde olmalıyız. 'Şunun buyu vardı bunun şuyu vardı' dersek, yüzyıl sonra gelecek nesil bize dua etmez. `Tayyip Erdoğan gibi büyük bir fırsatları vardı. Yazıklar olsun onlara´ derler. Böyle bir anlayışla karşı karşıya kalmayalım. Hem birlik içerisinde hem beraberlik içerisinde olalım. Hep birbirimize destek olalım yardım alalım. 14 Mayıs´ta ne olacağını biliyor musunuz ? Allah´ın izniyle 14 Mayıs akşamı seçim sonuçları açıklandığında göreceksiniz, o ABD'nin, Avrupa´nın bütün liderleri sıraya girecek. `Recep Tayyip Erdoğan´la konuşabilir miyiz? Tebrik edebilir miyiz?` diyecekler. Cenabı Allah, Ayasofya´yı ibadete açanları bereketi ve rahmetiyle donatacaktır. 14 Mayıs´ta, Türkiye Yüzyılı'nda gelecek nesillerimize güçlü ve kudretli bir Türkiye´yi, merhametli bir Türkiye´yi, ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye´yi bırakmaya hazır mısınız?" dedi.
`14 MAYIS CHP'YE KARŞI KAZANILDI´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2023 seçimleri için açıkladığı 14 Mayıs tarihine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun sahip çıktığını söyleyen Soylu, "Nasıl sahip çıktı? `Yeter, söz milletindir´ dedi. Peki, 14 Mayıs kime karşı kazanıldı? CHP'ye. Kendi milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu´nun dediği gibi, tek parti faşizmine karşı kazanıldı. 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için, 15 Temmuz'da havalimanında indiğin zaman tankların arasından sıvışıp kaçmak değil, 15 Temmuz'da demokrasiye, millete ve işgale karşı bu milletle beraber olmak lazım. 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için bu ülkenin polisine, jandarmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak konusunda iftira atmamak lazım" diye konuştu.
'BU ÜLKENİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK´
Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sona gelindiğini belirterek, "Bugün Hatay´dan Adıyaman´a kadar Amanoslar´da bir tek terörist kalmadı. Cüdi´de yok. Tendürek Dağı'nda yok. Recep Tayyip Erdoğan´ın yol arkadaşı olarak söylüyorum. 29 Ekim 2023´de bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-01-29 18:49:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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