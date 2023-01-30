Hırsızlıkla suçlanınca akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlemiş



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da akaryakıt istasyonuna Kalaşnikof tüfek ve tabancayla düzenledikleri silahlı saldırıda Ahmet Demir´i (58) öldüren Ayetullah (24), ağabeyleri Ahmet (26) ve Barış Alkaç (32) ile Ercan Toksöz (24) yakalandı. Akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.´nın, motosikletini çaldığını öne sürerek Ayetullah Alkaç´ı darbettiği, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı ortaya çıktı.

Olay, 22 Ocak günü saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi´nde meydana geldi. Kamyonetle akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, uzun namlulu tüfekle rastgele ateş açıp, kaçtı. Bu sırada akaryakıt istasyonunun marketinde oturan Ahmet Demir, başından ve bacaklarından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde tüfeğe ait 26 boş kovan buldu. Demir´in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa´da toprağa verildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, kamyoneti Ercan Toksöz´ün kullandığı, aracın kasasında oturan Ayetullah Alkaç´ın Kalaşnikof tüfek, yanındaki ağabeyi Ahmet Alkaç´ın ise tabancayla ateş açtığını belirledi. Saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda Toksöz, Ayetullah ile ağabeyleri Ahmet ve Barış Alkaç´ın aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIK İDDİASIYLA HUSUMET BAŞLAMIŞ

Akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.´nın motosikletinin çalındığı, hırsızlıktan da Ayetullah Alkaç´ı sorumlu tuttuğu öne sürüldü. İsmail A.´nın motosikletini getirmesini istediği Alkaç´ı, çıkan kavgada darbettiği, bu nedenle ikili arasında husumet başladığı öğrenildi. Bunun üzerine de Alkaç´ın, akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayetullah, Ahmet ve Barış Alkaç ile Ercan Toksöz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-30 09:49:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.