Demet Şener, cilt güzelliği için glutatyon takviyesi aldı 



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ÜNLÜ manken Demet Şener Adana´da özel bir medikal estetik merkezinde merkezinde endolift lazer cihazı ile jawline şekillendirmesi, kılcal damar tedavisi yapan vasküler lazer tedavisi hakkında bilgi alıp, glutatyon takviyesi aldı. Şener, "Cilt kalitesini yükselten mezoterapi uygulamalarını tercih ediyorum" dedi. Ünlü manken Demet Şener, Adana´da hizmet veren Mery Estetik´i ziyaret etti. Şener, Dr. Meral Mutlu ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin endolift lazer ile jawline hattı şekillendirme ve vasküler lazer tedavisi hakkında bilgi aldı. Klinikte endolift lazer, biyolojik lifting aşısı, gençlik aşısı ve glutatyon işlemi yaptıran Şener, Adana´ya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Şener, "Doktorumuz Meral Mutlu ile görüşüp, onun yönlendirmesini dinleyerek damar yolundan glutatyon aldım. Çünkü kış aylarında bu tarz ek vitaminler çok önemli. Damar yolu ile takviyemi aldıktan sonra yüzümle ilgili daha genç, daha taze nasıl görünebilirim diye birtakım işlemler yaptıracağım. Burada son teknoloji cihazlar var. Buraya gelen herkes mutlu mesut ayrılabilirler" dedi. `DANIŞANLARIMIZIN TALEBİNE GÖRE LAZERİN SON TEKNOLOJİSİNİ UYGULUYORUZ´ Klinik hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Kliniğimizde dermatolojik hastalıkların muayenesinin dışında danışanlarımızın talebine göre lazerin en son teknolojisi uygulanmaktadır. Ayrıca kliniğimizde gelen kişilerin istediğine göre tüm işlemler yapılıyor. Demet hanımı da özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, cildin yenilenmesi ve gençleştirilmesi için; Endolift lazer, Gençlik aşısı ve damardan glutatyon takviyesi ile cilt gençleştirme yapıyoruz. Özellikle pandemiden sonra glutatyon kullanımı çok yaygınlaştı. Birçok kronik rahatsızlıklarda, cildin yenilenmesinde ve vücut direncinin arttırılmasında kullanılan bir yöntemdir" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

2023-01-30 11:46:51



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