Adanaspor, Devran Şenyurt´u renklerine bağladı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre ekibi FC Aarau´da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt´u transfer etti.

Ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor´a 2-1 yenilen Adanaspor´da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-beyazlı kulüp son olarak İsviçre ekibi FC Aarau´da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt´u transfer etti. Oyuncunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-01-30 20:10:04



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