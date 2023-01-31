Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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ADANA, (DHA)- ADANA´nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Murat Akbaş (42), hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin bulunduğu apartmandan çıkan Murat Akbaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Akbaş´a kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş´ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA, (DHA)

2023-01-31 01:41:16



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