Fenerbahçe´yi konuk edecek Adana Demirspor´da hedef üç puan

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor´da iki gün sonra oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Vincenzo Montella, maça iyi hazırlandıklarını ve takımın önemli silahlarıyla sahada olacaklarını belirtti. Takımın yeni transferleri Cherif Ndiaye ve Yıldırım Mert Çetin ise Fenerbahçe maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor´u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor´da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibi sahasında ağırlayacak olan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bugün öğlen saatlerinde antrenmana çıktı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Montella, son maçın zorlu geçtiğini ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Montella, "Büyük bir takıma karşı maça çıkacağız. Kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Önemli silahlarımızla sahaya çıkacağız. İyi durumda olan Adana Demirspor´u daha ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

HÜCUM HATTINDA OYNAYANLARA ÖVGÜ

Takımın deplasman grafiğinin başarılı olduğunu ama bunu kendi sahalarına da yansıttıklarını kaydeden Montella, deplasman maçlarının bazen daha kolay geçebildiğini, çünkü takımların evlerinde daha fazla alan bırakarak oynayabildiklerini belirtti. Transferlerin faydalı olacağına inandığını fakat bugüne kadar eksiklere rağmen mücadele veren futbolcularının hakkını vermek gerektiğini anlatan Montella, "Özellikle forvet hattımızda oynayan futbolcularımıza son derece saygı duymak gerekir. Ligde gol istatistiklerine baktığımızda 3´üncü sıradayız. Çok güzel iş çıkardılar. Tabi yeni gelen takviyeleri de değerlendireceğiz" diye konuştu.

İtalyan teknik adam son olarak takımda sakat olan Fredrik Gulbrandsen dışında eksik olmadığını da sözlerine ekledi.

YENİ TRANSFERLERDE HEDEF ÜÇ PUAN

Adana Demirspor´un yeni transferleri Cherif Ndiaye ve Yıldırım Mert Çetin de değerlendirmelerde bulundu. Kulübe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ndiaye, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi oyuncular var. Kaliteli karakterler var. Önümüzdeki maç çok önemli. Çok zor bir maç olacak ama rakipten daha fazla ihtiyacımız olan 3 puanı almak için hazır olduğumuza inanıyorum. Biraz antrenman eksiğim vardı. Kapatmaya çalışıyorum. Fırsat verilirse sahada canımı verircesine çalışırım. Taraftarlarımızın son maçtaki desteğine hayran oldum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

`KENDİMİ KANITLAYIP AVRUPA´YA DÖNMEK İSTİYORUM´

Yeniden Türkiye´de top koşturacağı için mutlu olduğunu belirten savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin ise, kulüpte bir aile havası olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunun altını çizen Çetin, "Zor bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız ama hedefi olan bir takımlar her maça 3 puan için çıkar" dedi. Adana Demirspor tercihinde Montella´nın etkisinin büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Montella hocam bir Roma efsanesi. Ben de orada oynadım. Taktiksel anlamda yakın gördüğüm için burayı tercih ettim. Genç bir oyuncuyum. Kendimi tekrardan kanıtlayıp Avrupa´ya dönmek istiyorum. Ayrıca taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

