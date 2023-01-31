Doğu Akdeniz'de yüksek kesimler bembeyaz oldu

Ali GÖKDALKahraman ÖZTÜRKMurat SÖZERİ/ ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE, (DHA)DOĞU Akdeniz kentlerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan karla görsel güzellik ortaya çıktı. Mersin'de de yüksek kesimlerde yaşayanlar, evlerinin çevresinde biriken karları temizledi. Bölgelerde belediye ekipleri, yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. DHA-Genel Türkiye-Adana Ali GÖKDAL
2023-01-31 15:24:50
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