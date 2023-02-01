Karda mahsur kalanlar kurtarıldı

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA´nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüsü, ekiplerin yolu açmasıyla kurtarıldı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi At Tepesi mevkisinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Karayolları 56´ncıs Şube Şefliği´ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karla kapalı yolu, iş makineleriyle yeniden trafiğe açmasıyla mahsur kalan araç sürücüleri kurtarıldı. Ekipler, yolun yeniden kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2023-02-01 00:53:05



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