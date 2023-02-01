Suriyeli esnafı adliyeye yönlendirip, oğlundan para ve altınlarını alan dolandırıcılar yakalandı 



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Suriye uyruklu esnaf M.H.´yi (51) adliyeye yönlendirip, evdeki oğlu A.H.´den (15) 34 bin 500 dolar, 40 bin TL ile 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alan 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında ele geçirilen altınların tamamı ile paraların bir kısmı sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 3´ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi´nde yaşayan Suriye uyruklu esnaf M.H.´yi cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz DEAŞ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. Şüpheliler, Adana Adliyesi´ne yönlendirdikleri M.H.´nin evden ayrılmasının ardından, yalnız kalan oğlu A.H.´den 34 bin 500 dolar, 40 bin TL ile 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak ayrıldı. Dolandırıldığını adliyeye gittiğinde anlayan M.H., polise gidip şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden 3´ünün Şanlıurfa´dan kente geldiğini tespit etti. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kişilerin, tekrar Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığını bildirdi. Bu tespitler üzerine ekipler, şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A.´yı otomobille kentten ayrılırken otoyolda yakaladı. A.G., K.E. ve A.E.H. de adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin dolar, bin 356 TL ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

YÖNLENDİREN KİŞİNİN İSMİNİ VERMEDİLER

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, kendilerini yönlendiren kişinin ismini vermeyip, parayı aralarında paylaştıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A. tutuklandı, diğerler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve altınlar ise sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-01 10:12:02



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