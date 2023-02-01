Adana'da 40 milyon 240 bin kaçak makaron ele geçirildi

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği baskınlarda ve çeşitli araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin boş makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme çalışmaları kapsamında, önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Ekipler ayrıca güvenlik noktalarında şüphe üzerine bazı araçları da durdurdu. Belirlenen adresler ile araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin boş makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi; 13 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-01 10:15:05
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