Fenerbahçe kafilesi Adana´da



Yusuf KANTARLI Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 22´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı. Karşılamada iki Adana Demirsporlu taraftarın da bulunması dikkat çekti.

Ligde son olarak sahasında Kasımpaşa´yı 5-1 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgiyi gösterdiği futbolcu ise genç isim Arda Güler oldu. Karşılamaya gelen 2 Adana Demirspor taraftarı ise dikkat çekti. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın gelişi

Taratfarların takımı karşılaması

Havalimanından çıkış

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-02-01 18:17:05



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