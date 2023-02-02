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Pazar yerinde sopalı kavga: 4 gözaltı

DHA

Pazar yerinde sopalı kavga: 4 gözaltı


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde pazar yerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Kozan´da Suriye uyruklu bir tarım işçileri, birkaç ay önce tarlada çalışırken kavga etti. Taraflar, dün saat 17.00 sıralarında semt pazarında karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan kişilerin Muyed El Sahuri (28), Murat Sahuri (25), Muhammed El Huseyin (20) ve Beşşar El Ali (23) olduğunu tespit etti. Arbede sırasında yaralandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, ayakta yapılan müdahalelerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-02-02 09:19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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