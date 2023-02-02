'Liza' kokladı, kaçakçılar yakalandı



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda eğitimli köpek 'Liza'nın da kullanıldığı aramalarda toplam 8 bin 32 paket kaçak sigara, 1 ton tütün, 3 bin 64 cinsel içerikli ürün, 50 cep telefonu, 40 elektronik sigara ve 220 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekipler ayrıca kurdukları güvenlik noktalarında şüphelendikleri araçları durdurdu. Baskın yapılan adresler ve durdurulan araçlarda eğitimli köpek `Liza´nın da kullanıldığı aramalarda toplam 8 bin 32 paket kaçak sigara, 1 ton tütün, 3 bin 64 cinsel içerikli ürün, 50 cep telefonu, 40 elektronik sigara, 220 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-02 10:01:59



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